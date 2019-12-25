Суд в Минске вынес приговоры журналистке по делу о смерти оппозиционера

Суд в Минске вынес приговоры журналистке независимого издания tut.by Екатерине Борисевич по делу о смерти оппозиционера Романа Бондаренко во время протестных акций в августе. Её признали виновной в разглашении врачебной тайны — журналистка в своём материале рассказала, что в крови убитого Бондаренко не было алкоголя или наркотиков, о чём говорили в государственных СМИ.
Назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев лишения свободы.
цитата из решения судьи
Борисевич будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее в окружении Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии.
Фото: pixabay.com
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