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Суд в Минске вынес приговоры журналистке по делу о смерти оппозиционера
Сегодня, 16:44
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matveyvn

Суд в Минске вынес приговоры журналистке по делу о смерти оппозиционера

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Борисевич будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд в Минске вынес приговоры журналистке независимого издания tut.by Екатерине Борисевич по делу о смерти оппозиционера Романа Бондаренко во время протестных акций в августе. Её признали виновной в разглашении врачебной тайны — журналистка в своём материале рассказала, что в крови убитого Бондаренко не было алкоголя или наркотиков, о чём говорили в государственных СМИ.

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев лишения свободы.

цитата из решения судьи

Борисевич будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в окружении Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии.

Фото: pixabay.com

Теги: минск, протесты в белоруссии, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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