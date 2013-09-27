Суд удовлетворил жалобу, поданную адвокатом охранника намыва Васильевского острова на действия СК РФ

Ответная жалоба была подана 29 мая.

В понедельник, 10 июля, Василеостровский районный суд удовлетворил жалобу адвоката охранника Северного намыва, который не пускал Александра Бастрыкина на территорию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Против охранника возбудили уголовное дело о превышении полномочий 16 мая, он стал подозреваемым. Мужчина отправился на допрос 18 числа. Таким образом, начались следственные действия: у него провели обыски, изъяли компьютер и документацию, а здание частной охранной компании, где работал охранник, опечатали.

Ответная жалоба была подана 29 мая. Адвокат сторожа просил признать незаконными следственные действия и обязать ведомство устранить нарушения.

Ранее мы рассказывали о том, что суд отложил рассмотрение жалобы охранника намыва Васильевского острова на СК.

Фото: Piter.TV