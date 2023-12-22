В Петербурге за нападение на школьника-миллионера арестованы двое подростков

Под стражу до 30 мая 2024 года заключены двое подростков – 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница.

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения несовершеннолетним фигурантам дела о нападении на школьника, который выиграл в букмекерской конторе 1 050 000 рублей. Об этом 3 апреля пишет "Фонтанка".

Под стражу до 30 мая 2024 года заключены двое подростков – 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница. Свобода третьего ограничена запретом определенных действий на тот же срок. Им всем предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере. Предварительно, вину признал только 15-летний предполагаемый соучастник.

Напомним, 28 марта в парадной дома 1 по Новосмоленской набережной двое неизвестных в балаклавах, применив физическую силу, схватили 15-летнего девятиклассника и посадили в припаркованный у здания автомобиль. В машине школьники включили аудиозапись, в которой говорилось, что мальчик в марте 2024 года выиграл в букмекерской конторе 1 050 000 рублей и должен эти деньги со своего аккаунта перевести на криптокошелек. После отправки суммы ученика 9 класса отпустили.

Подростков задержали днем 29 марта у дома 48к3 по Наличной улице. Тогда их доставили в отдел полиции, опросили и передали родителям. Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил представить ему доклад о ходе проверки по факту нападения на 15-летнего школьника.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержаны еще двое участников преступной группы, подозреваемые в похищениях бизнесменов.

Фото: Piter.TV