Суд расторг брак певицы Пелагеи и хоккеиста Телегина

Раздел семейного имущества был выделен в отдельное производство.

Никулинский суд Москвы 9 декабря завершил бракоразводный процесс между нападающим московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей. При этом раздел имущества переносится на 2021 год. Об этом РИА Новости сообщила адвокат хоккеиста Ирина Петрова.

Пелагее и их общей дочери Таисии присудили 25% от дохода хоккеиста. Раздел семейного имущества был выделен в отдельное производство, которое состоится 29 декабря. Но как считают адвокаты, из-за серьезных разногласий сторон, процесс перейдет на следующий год.

Пелагея объявила о разрыве с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным в конце прошлого года.

Фото: Instagram/ pelageya_insta