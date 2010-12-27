Суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о хищениях иномарок на сумму более 4,5 млн. рублей

Всего группа лиц угнала 9 автомобилей.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц, которые совершили 9 краж автомобилей Хундай Солярис", "Рено Дастер", "Киа Рио", "Ниссан Террано". Материальный ущерб составил более 4,5 миллиона рублей.

Следствие установило, что лица, причастные к данным кражам, разработали план совершения каждого преступления. У них были электронные устройства, все необходимые инструменты, электронные блоки управления двигателем автомобилей. После угона машины скрывали, перебивая номера, чтобы позже продать их.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Невский районный суд.

Ранее в Петербурге в автоцентрах задержали 10 фур с автозапчастями.

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