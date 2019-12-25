Суд рассмотрит дело жителя Ленобласти, который 24 года назад похитил и пытал человека

Соучастники преступлений уже ранее осуждены приговором Куйбышевского районного суда.

Куйбышевский районный суд рассмотрит дело жителя Ленобласти, который 24 года назад похитил человека и пытал его. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, вечером 9 февраля 1998 года обвиняемый вместе с соучастниками под предлогом поездки в гости усадил жертву в машину. Там на мужчину надели шапку, чтобы он не видел дорогу и привезли в квартиру в доме № 13 на Лахтинской улице. Там похитители с помощью веревки начали душить пленника, чтобы он назвал местонахождение приятеля, которого они планировали ограбить. Под давлением потерпевший назвал адрес.

Через 12 часов пострадавшего отвезли домой и потребовали пригласить того самого знакомого в гости. Когда тот приехал, злоумышленники, применяя насилие, вывезли его в квартиру на Кузнечном переулке и вынесли оттуда имущество на общую сумму более 395 тысяч рублей.

Более 20 лет участник банды похитителей скрывался от правосудия. Его дальнейшую судьбу решит суд. Соучастники преступлений уже ранее осуждены приговором Куйбышевского районного суда.

Недавно в Ленобласти раскрыли убийство, совершенное в 2010 году.

Фото: Piter.tv