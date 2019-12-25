В Ленобласти раскрыли убийство, совершенное в 2010 году

Во время совместного распития алкоголя подозреваемые ударили жертву сковородой, а затем ударили ножом в сердце.

Следователи раскрыли убийство 40-летнего мужчины в деревне Сельцо Ленинградской области в августе 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

В совершении преступления подозревают двоих мужчин 51 года и 48 лет. Один из них уже находится в тюрьме за совершение другого преступления. Оба подозреваемых признали свою вину.

По версии следователей, летом 2010 подозреваемые решили убить и ограбить 40-летнего мужчину. Во время совместного распития алкоголя они ударили жертву сковородой, а затем ударили ножом в сердце. У погибшего они забрали телефон и 13,5 тысяч рублей. Суд рассмотрит по существу данное уголовное дело.

Несколько дней назад в Петербурге из-за рыбной кости погибла женщина. Проглоченная кость дошла до сердца.

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