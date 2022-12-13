Суд продлил на 72 часа срок задержания бизнесмена, который сбил двух детей на Лермонтовском проспекте

Подсудимый вину признал.

Сегодня, 25 марта, на Лермонтовском проспекте директор известной компании, управляя автомобилем Dodge, сбил двух детей. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Андрея Коленько. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Следователи просят заключить автомобилиста под стражу. Подсудимый вину признал.

Напомним, что водитель выехал на нерегулируемый пешеходный переход, на котором находились мальчик и девочка. Пострадавшие попали в больницу. Здоровью одного из потерпевших причинен тяжкий вред.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали женскую банду, которая разводила мужчин на деньги в ресторанах.

Фото: Piter.tv