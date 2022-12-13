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Суд продлил на 72 часа срок задержания бизнесмена, который сбил двух детей на Лермонтовском проспекте
Сегодня, 20:50
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Суд продлил на 72 часа срок задержания бизнесмена, который сбил двух детей на Лермонтовском проспекте

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Подсудимый вину признал. 

Сегодня, 25 марта, на Лермонтовском проспекте директор известной компании, управляя автомобилем Dodge, сбил двух детей. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Андрея Коленько. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Следователи просят заключить автомобилиста под стражу. Подсудимый вину признал. 

Напомним, что водитель выехал на нерегулируемый пешеходный переход, на котором находились мальчик и девочка. Пострадавшие попали  в больницу. Здоровью одного из потерпевших причинен тяжкий вред.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали женскую банду, которая разводила мужчин на деньги в ресторанах.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание бизнесмена, лермонтовский проспект, полиция, сбил детей, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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