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Суд продлил арест подозреваемого в подготовке теракте в Казанском соборе

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Районный суд Петербурга продлил арест одного из подозреваемых в подготовке теракта в Казанском соборе. Он останется за решеткой до середины февраля 2018 года.

Смольнинский районный суд Северной столицы в четверг, 11 января, продлил меру пресечения для Фируза Калавурова на месяц. Он является одним из подозреваемых в деле о подготовке взрыва в Казанском соборе. Молодой человек останется за решеткой до 13 февраля 2018 году.

Также объединенная пресс-служба судов Петербурга отмечает, что суд зарегистрировал апелляционные жалобы на избранные ранее меры пресечения для других фигурантов этого дела - Шамиля Омаргаджиева и Фируза Калавурова. Заседание состоится 17 января.

Видео: пресс-служба ФСБ

Теги: новости спб , подготовка теракта , теракт в казанском соборе
Категории: Новости СПб

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