ФСБ сообщила о задержании готовившего подрыв здания в Москве россиянина

Задержанный признался, что ему обещали десять тысяч долларов.

Сотрудники ФСБ России задержали готовившего подрыв здания в Москве россиянина. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

В релизе отмечается, что у задержанного уже были судимости по трем статьям. По заданию украинских спецслужб мужчина готовил подрыв административного здания в столице. Он собирался это сделать с помощью самодельной бомбы с часовым механизмом. После организации теракта ему обещали обеспечить выезд на Украину.

Задержанный признался, что ему обещали десять тысяч долларов. Силовики изъяли у него взрывное устройство массой пять килограммов и смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

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Видео: ЦОС ФСБ России