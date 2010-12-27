Суд признал расторжение контракта с "Трансстроем" из-за приостановки работ на стадионе

Очередная судебная инстанция подтвердила законность расторжения контракта с "Трансстроем" на возведение стадиона на Крестовском острове. Суд подтвердил, что у подрядчика были значительные нарушения при стройке.

Арбитражный суд Северо-Западного округа посчитал расторжение Комитетом по строительству Смольного контракта с "Трансстроем" на возведение стадиона на Крестовском острове. Во время слушаний было доказано, что нарушения компания не устранила вовремя. Хотя ранее на суде заявлялось, что недочеты были решены на момент расторжения контракта.

Суду не понравилось, что "Трансстрой" решил приостановить работы, сославшись на низкое качество проектной документации. Хотя с момента ее получения прошло уже полтора года. Комитет подчеркнул, что при таком раскладе работы не могли быть выполнены вообще.

Кроме того на заседании обратили внимание, что к дате отказа от договора кредиторская задолженность компании увеличилась до 15 миллиардов с трех.

Компания и комитет долго спорили о законности расторжения контракта. В суде первой инстанции решение было принято в пользу властей города. Но апелляционный суд частично не согласился с первым решением, но формально оставил его в силе.