Петербургский суд приостановил работу бани на Сестрорецкой улице

Заведение не будет работать два месяца из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Приморский районный суд вынес постановление по клубу здоровья "Банька банная" в доме №3 по Сестрорецкой улице. Компанию ООО "ЕвроРусьАльянс" привлекли к административной ответственности за нарушения в эксплуатации бани. Деятельность заведения приостановлена на 60 суток, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В бани нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведение находится в подвале жилого дома, раздевалки и камеры для хранения вещей не предусмотрены, а посетители переодеваются в комнатах отдыха.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что депутат призвал закрыть нелегальный "Суши Шоп" в Петербурге.

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