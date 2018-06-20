Арбитражный суд приостановил иск ВТБ к "Трансаэро" на 250 млрд рублей

Дело приостановлено из-за иска об оспаривании сделок авиакомпании.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга приостановили рассмотрение иска ВТБ против бывших владельцев компании "Трансаэро". Банк требует вернуть с ответчика 250 миллиардов рублей. Ходатайство в отношении экс-руководителей Ольги Плешаковой, Александра Плешакова, а также главе Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной, которая по совместительству является матерью Александра, временно не будет проводиться из-за исков об оспаривании сделок. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что речь идет о дивидендах, полученных займах и других денежных операциях. Судебная инстанция также отказалась объединять в единое делопроизводство эпизод с Дмитрием Сапрыкиным, которым занимал должность генерального директора авиакомпании в 2015 году. Напомним, что к нему предъявлен иск о привлечении к субсидиарной ответственности. Заседание по данному делу состоится 18 июня.

Ранее "Трансаэро" была признана банкротом. Сейчас организация проходит через процедуру конкурсного производства. После объявления о банкротстве возбуждены уголовные дела о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.



Фото: Piter.tv