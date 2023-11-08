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Суд приговорил к 19 годам колонии военного ВСУ, убившего мирного жителя в ДНР

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Мужчина убил мирного жителя в Мариуполе.

Южный окружной военный суд в городе Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Антона Чередника к 19 годам колонии по обвинению в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя.  Ранее прокуратура просила назначить подозреваемому наказание в виде лишения свободы на срок в 17 лет.  Адвокат осужденного Владимир Бакулов сообщил журналистам о том, что сторона защиты обжалует приговор.

Чередник заявил, что желает обжаловать приговор. Он будет готовить апелляционную жалобу, а также заявит ходатайство о дополнительном ознакомлении с делом.

Владимир Бакулов, адвокат

Известно, что иностранный гражданин обвиняется в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданским населением, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма. Следственный комитет РФ ранее упоминал о том, что Антон Чередник убил жителя Мариуполя по причине того, что мужчина неправильно произнес слова на украинском языке.  Трагедия зафиксирована 27 марта 2022 года Чередник в поселке Мирный, когда обвиняемый остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Жители предъявили свои документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС

 

Теги: военные преступления, всу, днр, мариуполь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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