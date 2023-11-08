Суд приговорил к 19 годам колонии военного ВСУ, убившего мирного жителя в ДНР

Мужчина убил мирного жителя в Мариуполе.

Южный окружной военный суд в городе Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Антона Чередника к 19 годам колонии по обвинению в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя. Ранее прокуратура просила назначить подозреваемому наказание в виде лишения свободы на срок в 17 лет. Адвокат осужденного Владимир Бакулов сообщил журналистам о том, что сторона защиты обжалует приговор.

Чередник заявил, что желает обжаловать приговор. Он будет готовить апелляционную жалобу, а также заявит ходатайство о дополнительном ознакомлении с делом. Владимир Бакулов, адвокат

Известно, что иностранный гражданин обвиняется в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданским населением, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма. Следственный комитет РФ ранее упоминал о том, что Антон Чередник убил жителя Мариуполя по причине того, что мужчина неправильно произнес слова на украинском языке. Трагедия зафиксирована 27 марта 2022 года Чередник в поселке Мирный, когда обвиняемый остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Жители предъявили свои документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата.

Полиция Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денег.

Фото и видео: Telegram / ТАСС