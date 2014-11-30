Эдуард Колесник признан виновным в обстреле мирного жителя Попасной.

Верховный суд Луганской народной республики приговорил в пятницу к 15 годам лишения свободы стрелка 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Эдуарда Колесника. Иностранец стрелял из гранатомета в мирного жителя города Попасная. Об этом рассказали журналистам сотрудники Следственного комитета и Главной военной прокуратуры (ГВП) России. Специалисты установили, что около 15 часов дня 24 апреля 2022 года боец наблюдал за происходчщем на улице из квартиры, которая была оставлена собственниками. С девятого этажа мужчина увидел вышедшего из расположенного в соседнем доме бомбоубежища безоружного жителя.

Испытывая неприязнь к местному населению из-за их пророссийской позиции, обвиняемый прицельно выстрелил по прохожему из подствольного гранатомета, закрепленного на автомате АК-74 пресс-служба ГВП России

В результате обстрела 60-летнему мужчине были причинены осколочные ранения. Эдуард Колесник признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом, совершенном по мотивам политической и идеологической вражды. Также он получит наказание за жестокое обрашение с гражданскими лицами и использовании в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения боя.

В ЛНР задержали жителя Стаханова, передававшего Украине данные о деятельности ВС России.

Фото и видео: Следственный комитет России