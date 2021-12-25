Суд приговорил Жафяра Боровкова к условному сроку за избиение PR-директора "Спартака"

Фигурант расследования получил наказание в виде двух лет заключения условно.

Перовский районный суд Москвы приговорил Жафяра Боровкова к условному сроку за избиение PR-директора "Спартака". Об этом сообщили журналисты Mash в собственном Telegram-канале со ссылкой на инстанцию. Фигурант уголовного дела получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Мужчину признали виновым по статье за умышленное причинение тчжкого вреда здоровью человека.

Напомним, что преступление произошло в мае текущего года, когда сотрудник пиар-отдела футбольного столичного клуба Антон Фетисов вмешался в конфликт междк 31-етнего монтажника из Балашихи и его двух знакомых. Мужчина первым ударил оппонента, но промахнулся. В результате Фетисов лишился сознания, когда ему ответили силой. Он очнулся уже в больнице. Медики диагностировпли у пациента перелом висьочной кости, а также черепно-мозговую травму.

В Петербурге лидера фанатов "Спартака" задержали за жестокое избиение человека.

Фото и видео: Telegram / Mash