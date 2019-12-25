Суд прекратил дело в отношении инвалида по зрению, который случайно оказался на митинге в Петербурге

Мужчина не знал о том, что происходит в центре Петербурга.

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по делу в отношении Юрия Семенова ― инвалида II группы по зрению. Мужчину задержали за то, что он якобы принимал участие в несанкционированной акции в Петербурге 31 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно протоколу, он находился на Пионерской площади днем 31-го января и тем самым нарушил санитарные нормы и правила.

В суде Семенов пояснил, что один глаз у него полностью не видит, а второй видит плохо. В день митинга он отводил свою незрячую подругу на процедуры на Большой Казачий переулок и через полчаса должен был ее забрать. Чтобы скоротать время, он решил сходить в Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению на переулке Джамбула. Обратно мужчина возвращался по Загородному проспекту, когда к нему подошли полицейские. Так как он не смотрит телевизор, то не знал, что именно происходит.

Суд производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глухонемой петербуржец обжаловал штраф за протест в городском суде.

Фото: Piter.TV