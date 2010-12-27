Суд подтвердил, что "Ростелеком Северо-Запад" монопольно завысил цену в 15 раз

Заявителем по делу стало ООО "Альфа-Морион".

Арбитражный суд признал законными решение и предписание местного УФАС, выданные филиалу Ростелекома "Северо-Запад". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Заявителем по делу стало ООО "Альфа-Морион". Оно обратилось в "Ростелеком СЗ" за планом сетей на улице Академика Павлова. "Ростелеком СЗ" должен был согласовать документ или представить мотивированный отказ. Организация выставила заявителю счет, где дополнительно включили оказание работы по подготовке техусловий.

К тому же "Ростелеком СЗ" отказался предоставить расчет цены на требуемую услугу, и ООО "Альфа-Морион" обратилось с заявлением в Петербургское УФАС России. После рассмотрения дела установили, что "Ростелеком СЗ" располагает информацией о точном расположении эксплуатируемых им сетей связи. Следовательно, "Ростелеком СЗ" стал монополистом.

Было также установлено, что цена этой услуги в 15 раз больше, чем у ПАО "Ростелеком" в Центральном и Уральском федеральном округе. "Ростелеком СЗ" не согласился с антимонопольщиками и обжаловал решение в суде. Однако суды всех трех инстанций подтвердили их законность и обоснованность.

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