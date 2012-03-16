Суд отправил в колонию петербуржца, который ограбил и приковал к кровати трансгендера

Мужчина, пристегнутый к кровати, добрался до окна и начал кричать о помощи. Спустя час на место прибыли сотрудники полиции и МЧС.

В пятницу, 2 сентября, Московский суд Петербурга признал Сергея Кулагина виновным в грабеже в крупном размере и вымогательстве с применением насилия и хищении документов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что вечером 21 марта мужчина пришел в съемную квартиру на Бассейной улице после знакомства с потерпевшим. Он рассказал, что трансгендер и сейчас находится в процессе смены пола. Кулагин пристегнул наручниками потерпевшего, угрожал подбросить наркотики и привлечь за проституцию. После этого он ограбил и изнасиловал потерпевшего, а позже добавил, что вернется и расчленит его.

Кулагин сбежал вместе с тысячей долларов, документами и ценными вещами. Сумма ущерба составила 990 тыс. рублей. Мужчина, пристегнутый к кровати, добрался до окна и начал кричать о помощи. Спустя час на место прибыли сотрудники полиции и МЧС.

В результате суд назначил Кулагину 2,5 года исправительной колонии общего режима.

Фото: Piter.tv

