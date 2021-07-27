Суд отправил в колонию лжеэкстрасенсов за обман жителей Петербурга

Аферисты под видом магов получили реальные сроки в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор группе мошенников, которые выдавали себя за экстрасенсов и оказывали фиктивные магические услуги, назначив им наказание в виде лишения свободы и условного срока. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что в 2012 году фигуранты организовали преступную группу и создали так называемый Центр Андрея Владимировича Ясного. Под этим брендом они привлекали граждан, находившихся в сложной жизненной ситуации и склонных к внушению.

Подсудимые обещали клиентам помощь с использованием методов биоэнерготерапии, гаданий, астрологии и астрономии. При этом, как установлено судом, участники группы изначально не намеревались выполнять взятые на себя обязательства.

Согласно материалам дела, в действительности не существовало ни заявленного центра, ни экстрасенса Андрея Владимировича Ясного. Фигуранты лишь создали видимость их существования с целью незаконного получения денежных средств от граждан, столкнувшихся с жизненными трудностями.

В период с 2013 по 2017 годы обвиняемые обманули двух человек, причинив им ущерб на суммы от 200 до 900 тысяч рублей. По приговору суда один из четырёх участников группы получил условный срок продолжительностью два года. Остальные признанные виновными направлены для отбывания наказания в колонию общего режима.

Фото: Piter.TV