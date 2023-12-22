Суд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Гершковича, настаивавшего на освобождении.

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает "РИА Новости".

Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Гершковича, настаивавшего на освобождении. Однако после рассмотрения было принято решение оставить журналиста под стражей до конца марта 2024 года. Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.

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