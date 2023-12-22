В Екатеринбурге за госизмену арестовали женщину с двойным гражданством

Подозреваемая переводила деньги на поддержку ВСУ.

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу 33-летнюю россиянку, обладающей двойным гражданством с США, которая с начала проведения специальной военной операции собирала денежные средства на нужды Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. В силовом ведомстве уточнили, что подозреваемой вменяется государственная измена

Пресечена противоправная деятельность жительницы города Лос-Анджелес, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники уточнили, что фигурантка расследования с февраля 2022 года собирала деньги на приобретение для армии киевского режима предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Дополнительно на территории США девушка "неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима". По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Сейчас женщина находится в СИЗО.

ФСБ предотвратила взрыв на газораспределительной станции в Ленобласти.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России