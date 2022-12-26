Суд отказал в освобождении из тюрьмы фигуранту дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены"

Против выступили прокурор и администрация исправительной колонии.

Колпинский районный суд оказал бизнесмену Дмитрию Сбруеву в замене приговора в виде отбывания в колонии на исправительные работы. Напомним, что предприниматель стал фигурантом дела о хищении 178 млн рублей у комитета по строительству в ходе возведения "Газпром Арены". Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Сбруев обратился в суд с просьбой об изменении меры пресечения самостоятельно: против этого выступили прокурор и администрация исправительной колонии.

В ответ было отмечено, что подсудимый не имеет поощрений и пока возвестил лишь 30 тыс. рублей, что не может сравниться с причинённым им ущербом. Таким образом, подсудимый останется отбывать срок в колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что завершено расследование дела о хищениях на строительстве "Газпром Арены".

Фото: Piter.TV