Пользовательница "ВКонтакте" подала в суд за разглашение личной информации

Женщина потребовала 100 тысяч рублей от компании.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес свое решение по иску Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

30 октября 2018 года глава уфимского штаба Алексей Навального подала в суд на администрацию социальной сети за разглашение личной информации. Ответчица требовала от компании компенсации в 100 тысяч рублей. 1 февраля 2019 года иск приняли к рассмотрению. Сегодня, 14 марта, Смольнинский районный суд Петербурга отказал Чанышевой в удовлетворении требований.

Конфликт между женщиной и администрацией "ВКонтакте" разгорелся в январе прошлого года. Тогда заместитель начальника башкирского МВД направил по электронной почте запрос, в котором потребовал от представителей соцсети раскрыть информацию о личной странице ответчицы. Все необходимые данные с аккаунта самой Чанышевой и других администраторов страницы "Команда Навального | Уфа" были направлены правоохранителям. Полученную информацию МВД передал в Роскомнадзор, который оштрафовал Чанышеву за нарушение закона "О персональных данных".

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Фото: Piter.TV