Директор петербургской школы будет наказан за разглашение информации об учащемся

Мужчина опубликовал на сайте образовательного учреждения личные данные несовершеннолетнего.

Прокуратура Курортного района заинтересовалась инцидентом, произошедшем накануне в одной из петербургских школ. В ходе проверки специалисты выяснили, что директор нарушил закон о персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что директор образовательного учреждения подписал указ о зачислении на надомное обучение в 1 класс ребенка с ограниченными возможностями здоровья. На сайте школы он разместил всю личную информацию о несовершеннолетнем учащемся.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Документ направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № 113 Санкт-Петербурга. В адрес директора внесли представление об устранении нарушения. Районная прокуратура проследит за его выполнением.

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