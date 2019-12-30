Суд оставил в силе наказание для экс-сотрудника ФСБ за превышение должностных полномочий

Во время обыска он нанес тяжкий вред здоровья потерпевшему.

Бывший военнослужащий УФСБ РФ по Петербургу и области отправится в колонию общего режима на 4 года. 1-й Западный окружной военный суд оставил в силе приговор Выборгского гарнизонного военного суда от 13.09.2019.

Старшего лейтенанта признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. В мае 2018 года Илья Кирсанов проводил обыск в доме потерпевшего в поселке Огоньки Выборгского района. В ходе обыска силовик надел на мужчину наручники, застигнув их на руках хозяина дома спереди. Тем самым Кирсанов причинил потерпевшему травму, которая не причинила вреда здоровью. Кроме того, сотрудник УФСБ ударил его стволом охотничьего карабина "Тигр", травма обернулась тяжким вредом здоровью.

Подсудимый не признал свою вину. Помимо наказания в виде заключения в колонии, Кирсанов не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах РФ в течение 2 лет. Также он заплатит 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина и женщина забили петербурженку до смерти во время пьяной ссоры.

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