"ГрузовичкоФ" оштрафовали за рекламу с обманом в петербургском в метро

В Петербурге компания "ГрузовичкоФ" оштрафована за хитрую рекламу в метро.

УФАС нашел признаки правонарушения в рекламе "ГрузовичкоФ", которая распространялась в петербургском метро. Решение поддержали и представители Арбитражного суда Петербурга. В результате транспортную компанию оштрафовали на кругленькую сумму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об известной рекламной кампании "Когда узнал, что у ГрузовичкоФ самые низкие цены". Стилизованные под интернет-мемы баннеры распространялись в городской подземке на специализированных площадках внутри вагонов. Мелким шрифтом на каждом объявлении было написано, что на самом деле у "ГрузовичкоФ" не самые низкие цены в городе. А просто они стали самыми низкими по сравнению с 2016 годом. Однако люди обычно не замечали мелких строчек, а значит, у них могло сложиться ошибочное впечатление о конкурентных преимуществах бренда.

В УФАС посчитали, что ключевая фраза баннера вводила петербуржцев в заблуждение. Сегодня, 7 февраля, решение поддержали и представители арбитража. Теперь фирму оштрафуют на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV