Суд не стал арестовывать пятерых таможенников-взяточников из Балтийской таможни

Следователи будут добиваться ареста фигурантов.

Приморский районный суд Петербурга не стал заключать под стражу пятерых сотрудников таможенного поста "Лесной порт" Балтийской таможни, обвиняемых в крупной взятке. Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, ведомство намерено обжаловать решение суда и добиться ареста таможенников.

Отмечается, что райсуд выбрал фигурантам дела более мягкий домашний арест, запрет определенных действий или просто продлил срок задержания, хотя следствие представило инстанции "материалы уголовного дела, обосновывающие необходимость избрания мер пресечения, связанных с лишением свободы". Начальник "Лесного порта", как выяснили следователи, создал организованную преступную группу со своими подчиненными в составе. На системной основе злоумышленник получал деньги от представителей коммерческих компаний по перемещению грузов через таможню за покровительство и попустительство по службе. Взятки распределялись между самим организатором схемы, его заместителем, начальником отдела таможенного оформления и контроля, таможенными инспекторами. В период с 31 декабря 2020 года по 23 марта текущего года соучастники незаконно получили в общей сумме не менее 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого серпом в 2010 году.

Фото: Piter.TV