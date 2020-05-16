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Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

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Против чиновника возбуждено уголовное дело.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков отправили арестовали до 13 июля. Чиновника подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами.

Помимо этого меру пресечения ожидают еще два фигуранта дела. 

Бурлаков был задержан 14 мая, когда в региональное правительство пришли сотрудники УФСБ. Правоохранители провели в здании обыски и взяли под стражу других должностных лиц. 

Ранее: Появилось видео того, как сотрудник автосервиса в Петербурге сокрушил грабителей.

Видео: YouTube / Penza Online, NewSoldat

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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