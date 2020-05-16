Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

Против чиновника возбуждено уголовное дело.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков отправили арестовали до 13 июля. Чиновника подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами.

Помимо этого меру пресечения ожидают еще два фигуранта дела.

Бурлаков был задержан 14 мая, когда в региональное правительство пришли сотрудники УФСБ. Правоохранители провели в здании обыски и взяли под стражу других должностных лиц.

Ранее: Появилось видео того, как сотрудник автосервиса в Петербурге сокрушил грабителей.

Видео: YouTube / Penza Online, NewSoldat