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В НИИ скорой помощи провели заседание суда по делу о стрелке у Володарского моста

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В Петербурге арестовали на два месяца стрелка Дмитрия Лосева.

В Санкт-Петербурге Невский районный суд арестовал Дмитрия Лосева, который расстрелял иномарку у Володарского моста.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга сообщили, что задержанный будет под стражей до 30 апреля. Из-за того, что арестант получил ранение при задержании, заседание суда проводилось в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Лосев получил уголовное дело сразу по двум статьям6 "Покушение на убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Володарским мостом мужчина открыл огонь по автомобилю: есть пострадавшие.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: володарский мост , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , стрелок
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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