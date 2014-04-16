Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Эльдар Насрулаев будет под стражей два месяца.

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале. Об этом сообщили журналисты из зада судебной инстанции. В рамках заседания стало известно о том, что фигурант расследования является безработным отцом, у которого есть трое несовершеннолетних детей. В настоящее время в вину мужчине вменяется производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по данной статье Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Источники "РИА Новостей" предполагают, что подозреваемый хранил взорвавшуюся селитру.

Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 14 октября. Наталия Дударь, судья

Напомним, что заседание было закрыто от публики по просьбе следователя.

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Фото и видео: Telegram / BAZA