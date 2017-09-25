Суд арестовал мигранта, подозреваемого в убийстве пенсионерки под Ропшей

Накануне суд арестовал молодого мигранта, подозреваемого в изнасиловании и убийстве пожилой петербурженки, тело которой было найдено в багажнике автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как сообщает портал 47news, накануне судом был арестован на два месяца молодой мигрант, которого подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой петербурженки, тело которой нашли в багажнике автомобиля в Ломоносовском районе Ленобласти.



Подозреваемый - 24-летний гражданин Узбекистана. Ему вменяют изнасилование и убийство 60-летней жительницы Петербурга. Тело пенсионерки было погружено в багажник, после подозреваемый сел за руль автомобиля и поехал. После массового ДТП в Ропше его задержали отец и сын погибшей.