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Суд: В петербургском Доме ветеранов скрывали количество больных пневмонией
Сегодня, 19:49
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Суд: В петербургском Доме ветеранов скрывали количество больных пневмонией

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Подробностями процесса поделились в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Пушкинском районном суде Петербурга вынесли вердикт за несоблюдение санитарного законодательства в отношении дома ветеранов войны и труда №1 – административное нарушение и штраф в 100 тысяч рублей. 

По данным суда, во время специального расследования выяснилось, что работники учреждения не вели учёт инфекционных заболеваний, не проводилась заключительная дезинфекция после госпитализации больных инфекционными заболеваниями, среди которых – пневмония, ОРВИ, COVID+. Обнаружен недостаток масок, перчаток. Кроме того, не все работники были привиты от гриппа и пневмококковой инфекции.

Сторона защиты дома ветеранов войны и труда сообщила, что большая часть нарушений уже устранена, а вину учреждение признает частично.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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