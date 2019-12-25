Суд: В петербургском Доме ветеранов скрывали количество больных пневмонией

Подробностями процесса поделились в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Пушкинском районном суде Петербурга вынесли вердикт за несоблюдение санитарного законодательства в отношении дома ветеранов войны и труда №1 – административное нарушение и штраф в 100 тысяч рублей.

По данным суда, во время специального расследования выяснилось, что работники учреждения не вели учёт инфекционных заболеваний, не проводилась заключительная дезинфекция после госпитализации больных инфекционными заболеваниями, среди которых – пневмония, ОРВИ, COVID+. Обнаружен недостаток масок, перчаток. Кроме того, не все работники были привиты от гриппа и пневмококковой инфекции.

Сторона защиты дома ветеранов войны и труда сообщила, что большая часть нарушений уже устранена, а вину учреждение признает частично.

Фото: Piter.tv