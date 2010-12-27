Арест совладельцев ГК "Город" продлили на 3 месяца

Братья Ванчуговы проведут под арестом КПЗ еще 3 месяца.

В Петербурге затягивается следствие по делу совладельцев строительной компании "Город", братьев Ванчуговых. Сегодня днем, 31 августа, городской суд Санкт-Петербурга продлил арест Максима и Руслана Ванчугова еще на 3 месяца. За это время следствие планирует изучить накопившийся массив документов по делу о мошенничестве, в котором и обвиняют хозяев строительной фирмы.

Напомним, что, по версии следствия, совладельцы ГК "Город" незаконно распоряжались средствами дольщиков и получали права на их квартиры. Ущерб петербуржцев и государства по этому делу оценивается в 1.2 млрд рублей. На данный момент объем документов по уголовному делу превышает 851 том. Основными потерпевшими по делу проходят дольщики ЖК "Морская звезда", "Прибалтийский" и "Ленинский парк".

Отметим, что братья Ванчуговы находятся в разном статусе. Максим Ванчугов пребывает в СИЗО, а Руслан Ванчугов находится под домашним арестом.