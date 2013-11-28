Суд Петербурга отправил в колонию на пять лет мать, которая регулярно избивала маленькую дочь

Пельцер вину признал полностью, а также изобличил Калмуратову в нанесении тяжких телесных повреждений и неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.

Во вторник, 22 февраля, Василеостровский суд Петербурга отправил в колонию на пять лет Тамару Калмуратову, которая избивала маленькую дочь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным прокуратуры Петербурга, установлено, что Калмуратова и её сожитель Александр Пельцер "в воспитательных целях" систематически избивали трёхлетнюю девочку, считая её поведение ненадлежащим.

Женщина избивала девочку по голове, и ее сожитель также это делал. У маленькой петербурженки отсутствовали одежда по сезону и предметы, необходимые для полноценного развития.

Калмуратова вину не признала и заявила, что не наносила телесные повреждения ребенку. Пельцер вину признал полностью, а также изобличил Калмуратову в нанесении тяжких телесных повреждений и неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.

Суд приговорил Калмуратову к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Пельцер получил 3,5 года условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Фото: Piter.tv

