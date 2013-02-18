Суд Петербурга оштрафовал водителя за оскорбление чувств верующих и избиение двух инспекторов ДПС

Злоумышленник признал свою вину.

Приморский районный суд оштрафовал на 250 тыс. рублей водителя, оскорблявшего чувства верующих и избившего двух инспекторов ДПС. Ему вменяют ч. 1 ст. 148, ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 10 ноября.

23 марта этого года обвиняемому на проезжей части у дома 39к1 по Комендантскому проспекту мужчина не уступил дорогу. Тогда фигурант высказал фразы, "содержащие выражения крайне враждебного отношения" к христианству.

Кроме того, к злоумышленнику, когда он находился у дома 57к1 по Комендантскому проспекту, обратились два инспектора ДПС и потребовали пройти в служебный автомобиль для дальнейших разбирательств. Тогда одного из них фигурант ударил ногой в область ноги, рукой – в области руки, после чего перебросил его через спину на асфальт. Пострадал и второй сотрудник ГИБДД.

Злоумышленник признал свою вину. Он мог заплатить сумму в размере до 150 тыс. рублей с учетом содержания под стражей, однако отказался.

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Фото: Piter.TV