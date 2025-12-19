Суд Петербурга оштрафовал на 350 тысяч рублей участника мальчишника

Молодого человека признали виновным в хулиганстве после опасного трюка на мосту.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участнику шумного мальчишника. Молодого человека признали виновным в хулиганстве и назначили ему денежное взыскание в размере 350 тысяч рублей.

Как установило следствие, инцидент произошел вечером 16 июля 2025 года на Крюковом канале. Олег Пухов, приехавший из Нового Уренгоя на свадьбу друга, катался на катере во время празднования. Он выбрался на нос судна, а затем забрался на Офицерский мост, являющийся объектом культурного наследия. На металлических конструкциях он провисел около минуты, после чего вернулся на борт.

Суд установил, что своими действиями мужчина создал помехи для судоходства, угрожал безопасности других людей и проявил явное неуважение к обществу. В ходе заседания подсудимый полностью признал вину, раскаялся и сообщил, что принес публичные извинения жителям города в социальных сетях. Видео с происшествием ранее было опубликовано в одном из популярных телеграм-каналов.

Фото: Piter.TV