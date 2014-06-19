Суд Петербурга оправдал экс-главу управления соцпитания Барабанщикова

Дело прекратили, потому что возместили ущерб. Всем троим вместо приговора и судимости назначили штраф.

В Петербурге суд прекратил уголовное преследование в отношении бывшего главы управления социального питания Алексея Барабанщикова и еще двух других фигурантов дела. Об этом 20 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что Барабанщиков и бывший топ-менеджер группы компаний "Конкорд" Олег Лукин и директор комбината соцпитания Красносельского района Ростислав Савинов обеспечивали в конкурсах победу компаний с наименьшим снижением начальной цены контракта. Они указывали недостоверные сведения о наличии сотрудников, которых в штате нет.

Это позволило "КСП Красносельского района" заключить контракты на организацию питания в школах Пушкинского района на 167 млн рублей. При этом де факто победить была АО "Столовая № 14" с ценовым предложением в 143 млн. Таким образом, ущерб составил 24 млн рублей. Аналогичная ситуация произошла и при закупках на организацию питания в школах Василеостровского и Адмиралтейского районов. Ущерб превысил 135 млн рублей.

Дело прекратили, потому что возместили ущерб. Всем троим вместо приговора и судимости назначили штраф. Барабанщиков должен заплатить 248 тыс. рублей, Лукин и Савинов — по 249 тыс. Обвинение не возражало.

Фото: Piter.tv