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Суд Москвы снова арестовал активы экс-министра Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

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Районный суд в третий раз принимает решение об аресте активов экс-министра.

Басманный Суд Москвы снова арестовал активы экс-министра Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в "ТАССе" со сылкой на адвоката Сергея Дрозда. Юрист заявил, что арест распространяется на личный счет несовершенного сына чиновника. Также мера относится к недвижимому имуществу, денежным средствам и ценным бумагам. В общей сложности инстанция в третий раз наложила арест на сумму в 13 млн евро.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства обвиняют в мошенничестве. Ранее городской суд отменил решение об аресте активов, направляя дело на повторное рассмотрение в районную инстанцию.

Ранее Piter.tv писал о том, что шведский банк помог Абызову вывести более 800 млн долларов в офшоры.
 

Теги: арест, министр, михаил абызов, суд
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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