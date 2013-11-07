Суд ДНР приговорил к 25 годам колонии двух националистов за убийство двух жителей Мариуполя

Мужчины признаны виновными по части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 356 УК РФ.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил в среду 31 мая 25 годам лишения свободы военнослужащих националистического объединения "Азов" (признан на территории России запрещенной террористической и экстремистской организацией) старшего солдата Александра Педака и младшего сержанта Евгения Высоцкого за убийство двух мирных граждан. Военные преступление было совершено фигурантами расследования в городе Мариуполе в марте 2022 года.

Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск - и приговорил Педака и Высоцкого к 25 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима. сообщение Генеральной прокуратуры

Специалисты установили, что в середине марта 2022 года Педак и Высоцкий вместе с другими украинскими военнослужащими увидели с балкона третьего этапа многоэтажного здания, расположенного по проспекту Мира, двоих мирных жителей. Националисты решили выстрелить в них из автоматического оружия. Пострадавшие скончались на месте от ранений. Бойцы противника признаны виновными в убийстве двух человек,тсовершенном группой лиц (по части 2 статьи 105 УК РФ) а также по статье за жестокое обращение с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения боя (часть 1 статьи 356 УК РФ).

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Фото и видео: Следственный комитет России