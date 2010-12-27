Крушение Су-30 СМ: последние новости

Piter.TV рассказывает о подробностях крушения российского истребителя Су-30 СМ в Сирии.

Сегодня в небе над Сирией рухнул российский истребитель Су-30 СМ. Летчики до последнего пытались спасти самолет, однако вместе с машиной разбились. По предварительной версии, причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель. Что стало известно об авиакатастрофе над арабской республикой читайте в материале Piter.TV.

Крушение Су-30 СМ

Как сообщают в Министерстве обороны РФ, истребитель Су-30 СМ совершил взлет с аэродрома Хмеймим. Самолет рухнул в акваторию Средиземного моря сразу же после набора высоты. В машине находилось два пилота. Они пытались спасти истребитель, однако вместе с ним разбились.

3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли. Министерство обороны РФ

Причины крушения Су-30 СМ

Представители военного ведомства пока не знают точных причин авиакатастрофы. По предварительным данным, в двигатель могла попасть птица, она и спровоцировала крушение истребителя. При этом в Министерстве уточнили, что по самолету точно никто не стрелял.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было. Министерство обороны РФ

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев отметил, что от подобных случаев нельзя застраховаться, и это не первый случай, когда самолет падает из-за птицы.

Очень жаль, но трагические инциденты с летательными аппаратами из-за попадания птиц в двигатель случаются. То, что произошло в Сирии — это большая трагедия для летчиков и их семей. Владимир Богатырев

Почему пилоты Су-30 СМ не катапультировались?

В свою очередь бывший заместитель главнокомандующего ВВС генерал-полковник Николай Антошкин не понимает, почему летчики не катапультировались. По его словам, пилоты обычно видят птиц и в большинстве случаев принимают необходимые меры для того, чтобы выжить. Сейчас специальная комиссия выясняет, что помешало пилотам Су-30 СМ катапультироваться.

О Су-30 СМ

Су-30 СМ — это двухместный многоцелевой сверхманевренный российский истребитель. Самолет предназначен для блокировки аэродромов противника, а также для уничтожения воздушных, наземных и морских целей. Защита Су-30 СМ основана на подавлении вражеских радиолокационных станций. С помощью бортовой системы он с легкостью отражает все атаки.

Фото: Министерство обороны РФ