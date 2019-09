Несмотря на популярный первоисточник предыдущая кинолента провалилась в прокате.

Студия Disney намерена перезапустить фильм по Assassin"s Creed. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

По информации инсайдеров, студия намерена подобрать совершенно другой актерский состав, поэтому Assassin"s Creed появится на экранах без Майкла Фассбендера. Подробности работы над кинолентой не раскрываются.

Напоним, что фильм по франшизе игровой Assassin"s Creed вышел в конце 2016 года. Несмотря на популярный первоисточник кинолента провалилась в прокате.

Ранее мы сообщали о том, что Дэдпул может появиться в фильме Marvel в 2021 году.

Фото:кадр из фильма