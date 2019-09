Дэдпул может появиться в фильме Marvel в 2021 году

Речь не идет о полноценной роли.

Дэдпул может появиться в одном из фильмов Marvel в 2021 году. Об этом сообщил We Got This Covered, уточнив, что речь не идет о полноценной роли.

В каком именно фильме появится персонаж, не уточняется. Известно лишь то, что героя можно будет увидеть на экране после финальных титров.

В графике Marvel на 2021 год стоит три полнометражных проекта. В их числе "Шан-Чи и легенда десяти колец" (12 февраля), "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (7 мая) и "Тор: Любовь и гром" (5 ноября).

Ранее студия Marvel планировала включить Дэдпула в сцену после титров "Черной Вдовы". Однако в итоге от этой идеи отказались.

После слияния Fox/Disney Дэдпул вместе с несколькими другими персонажами перешел к Marvel. Фанаты надеялись, что персонаж появится в фильмах в 2020-2021 гг. Однако его не оказалось среди проектов, заявленных на Comic-Con в Сан-Диего.

