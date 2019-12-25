Студентов поймали за расклейку листовок про депутата Четырбока

Молодых людей задержали на Петроградском острове.

В среду, 2 декабря, полиция задержала студентов-первокурсников. Их подозревают в расклейке листовок, которые очерняют депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока. Об этом сообщил "Форпост Северо-Запад" со ссылкой на собственный источник.

19-летних студентов нашли еще 30 ноября, как уточнило издание, на Петроградском острове. Отмечается, что молодые люди учатся в разных заведениях: один в университете, другой в колледже. "Заказ" они получили через некого человека, с которым познакомились в Telegram.

Заказчик встретился с молодыми людьми на Большой Зелениной улице. Он передал им стопку агитматериалов и заплатил по 10 тысяч рублей каждому.

Арестовывать исполнителей не стали: после дачи показаний их отпустили домой.

Напомним, что единороссы ЗакСа попросили Беглова разобраться с плакатами, порочащими честь депутата Четырбока.

Фото: социальные сети