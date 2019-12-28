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Петербургские студенты сняли новогодний клип в "Лахта Центре"

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Команда "Лахта Центра" отметила, что их и СПбГАСУ связывает опыт многолетнего сотрудничества в различных сферах.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что петербургские студенты сняли новогодний клип в "Лахта Центре". Видеоролик размещен на официальной страничке хора СПбГАСУ во "ВКонтакте".

В настоящее время "Лахта Центр" ещё закрыт, но руководство сделало исключение для петербургских студентов. Хор совместно с строителями записал клип на песню "Happy".

"Нашу идею поддержали и помогли все организовать. А по итогам на одну из песен даже был снят клип! И сегодня мы дарим его всем! ",

—пишут студенты.

В свою очередь команда "Лахта Центра" отметила, что их и СПбГАСУ связывает опыт многолетнего сотрудничества.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя.

Видео:Хор СПбГАСУ/вк

Теги: культура, музыка, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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