Студентам станет легче: кампус СПбГУ будет построен на территории города

Единый университетский город СПбГУ будет построен на территории Санкт-Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) предложил 6 вариантов, где может расположиться единый университетский городок СПбГУ. Главное требование в этом вопросе – располагаться он должен на территории Петербурга. Ранее Ленобласть предлагала учебному заведению переехать в Гатчину.

О итогах профильного совещания в Смольном 28 декабря говорит аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Представители комитетов и ВУЗа пришли к единому мнению, что кампус СПбГУ должен располагаться в Петербурге. КГА предложил в качестве вариантов три участка в Пушкинском районе, один в Кронштадте, территорию бывшего аэродрома «Горская», а также территорию, которая ограничена Финским заливом, КАД и Приморским шоссе.

Комитет имущественных отношений обязан подготовить предложения по земельным участкам, которые находятся в собственности Российской Федерации, а КГА — оценить их с точки зрения транспортной доступности для студентов и инженерного обеспечения.

Напомним, что в ноябре текущего года Законодательное Собрание Петербурга обратилось к Губернатору с просьбой создать рабочую группу, которая поможет найти место для нового единого корпуса СПбГУ. Несмотря на то, что уже были обозначены параметры для нового строения, место его возведения на тот момент не было определено. После чего губернатор Георгий Полтавченко поддержал предложение ЗакСа по созданию рабочей группы, которая поможет выбрать участок для единого кампуса СПБГУ.

В постройку должно войти: медицинский комплекс, научный парк, исследовательские и учебные лаборатории, около 1500 учебных аудиторий, академическая гимназия, объекты спортивной инфраструктуры и студенческие общежития на 20 тыс. проживающих.

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