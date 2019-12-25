Строительство кораблей займёт четыре с половиной года.

В четверг, 23 июня, стало известно о том, что в Петербурге передадут ВМФ фрегаты с гиперзвуковым оружием. Об этом сообщают РИА новости.

Речь идет о фрегатах "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", которые оснащены гиперзвуковым оружием. Глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что их строительство займет 4,5 года.

Отмечается, что у фрегатов будет ракета "Циркон", которая в 9 раз выше скорости звука.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны особенности проведения военно-морского парада.

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