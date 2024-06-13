В Петербурге наградили победителей конкурса "Строймастер"

Теперь победители представят город на национальном этапе конкурса, который пройдет в Москве.

Во Дворце труда подвели итоги регионального этапа национального конкурса "Строймастер". Лучших специалистов и студентов, осваивающих строительные профессии, отметили памятными наградами. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В номинации "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций" победителем стал Александр Фадейчев, работающий в сфере сухого строительства. Звание "Лучший штукатур" среди профессионалов присудили Дмитрию Руснаку, маляру-штукатуру.

Отдельное внимание уделили молодым специалистам. Среди студентов колледжей лучшим монтажником каркасно-обшивных конструкций признан третьекурсник колледжа "ПетроСтройСервис" Дмитрий Масюк. Победу в номинации "Лучший учащийся по специальности штукатур" одержала первокурсница "Академии реставрации и дизайна" Ксения Мазязина.

Заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний отметил, что труд участников конкурса делает Санкт-Петербург более комфортным и красивым, а его облик меняется благодаря мастерству строителей.

Теперь победители представят город на национальном этапе конкурса, который пройдет в Москве.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"