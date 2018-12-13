Три стройки на Васильевском острове оштрафуют за создание незаконных свалок мусора

Районная прокуратура обязала компании выплатить штраф за причиненный ущерб.

В Василеостровском районе Прокуратура выявила регулярное нарушение со стороны строительных площадок. Сразу нескольким компаниям придется выплачивать штраф за невывоз мусора. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на надзорное ведомство.

Три фирмы избавлялись от производственных отходов путем скидывания мусора в непредназначенных для этого местах. Генеральных директоров "КМ-строй", "Базис-СПБ" и "ПГСК" обязали ответить за действия сотрудников.

В Прокуратуре отметили, что стройки, которые самовольно выбрасывали отходы на общественной земле располагаются по адресу улица Одоевского, проспекте Кима и 140-ой линии В.О. По установленным фактам возбуждены административные дела.

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Фото: Piter.tv