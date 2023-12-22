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На четырёх стройплощадках в Ленобласти снова работают строители
Сегодня, 15:44
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На четырёх стройплощадках в Ленобласти снова работают строители

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Все четыре объекта финансируются за счёт инвесторов, привлечённых строительным блоком.

Несмотря на новогодние каникулы, в Ленобласти возобновились работы по нескольким проблемным объектам жилищного комплекса "Оранж", "Янинский каскад-5", "Петровская мельница" и "Северный вальс". Как отметила пресс-служба строительного комитета 47-ого региона, объекты снова переданы подрядной организации после короткого перерыва.

В жилом комплексе "Оранж" ведутся работы по обустройству оснований для лифтовых шахт и штукатурке потолков в подвале. В "Янинском каскаде-5" осуществляются электромонтажные и сантехнические работы. В "Петровской мельнице" рабочие занимаются стяжкой полов в квартирах, а в третьем корпусе "Северного вальса" продолжается устройство инженерных систем в подвалах.

Все четыре объекта финансируются за счёт инвесторов, привлечённых строительным блоком Ленобласти. Дирекция КРТ региона выступает в качестве технического заказчика и помогает восстановить права более 800 дольщиков.

 Ранее мы сообщили о том, что транспортная реформа стартовала в Ленобласти.

Фото: комитет по строительству Ленобласти

Теги: ленинградская область, строительные площадки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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